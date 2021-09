Coronavirus, l'andamento settimanale: 4 focolai nelle case di riposo e 8 classi scolastiche in quarantena

Continua ancora a calare il tasso di positività al Covid in Romagna. Nella settimana dal 13 al 19 settembre si sono registrate 709 positività (3%) su un totale di 23.780 tamponi. Si registra un calo dei nuovi casi sia in termini assoluti (-197) che percentuali (la scorsa settimana era il 3,9%). Si riduce anche il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi in Ausl della Romagna negli ultimi 7 giorni e attualmente tutti i distretti presentano tassi non superiori a 100 casi/100.000 abitanti.

Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid che ci pone nel livello verde, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive minore del 70%. In totale sono ricoverati 59 pazienti, di cui 2 in terapia intensiva, il cui trend è costante e in leggero calo. Nell’ultima settimana si sono registrati 8 decessi. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 20 settembre 778.500 con prima dose e 679.833 con seconda dose a cui vanno aggiunte 67.676 dosi somministrate dai medici di base).

Anche questa settimana non si sono verificati focolai nelle strutture ospedaliere. In provincia di Ravenna, però, si sono registrati ben 4 focolai di Covid nelle strutture per anziani. Oltre a questo, ben 8 classi di vari istituti scolastici del ravennate sono state messe in quarantena in seguito a casi di Covid emersi tra gli alunni e il personale: si tratta di 5 classi di scuola dell'infanzia (3-6 anni), 2 di scuola primaria e una di servizi educativi 0-3 anni.

"Anche questa settimana - commenta Mattia Altini, direttore Sanitario Ausl Romagna - assistiamo a un calo delle positività al Covid. Un dato confortante, legato indubbiamente all’importante risultato delle coperture vaccinali sul nostro territorio. Basti pensare che se la circolazione del virus registrata durante il periodo estivo non avesse incontrato l’ostacolo dato dall’importante copertura vaccinale, oggi saremmo in una situazione ben diversa e cominceremmo a dover parlare inevitabilmente di misure restrittive da prendere in considerazione. Serve altro per convincere chi ancora attende che l’unica strada per tornare a una vita normale è il vaccino? Non occorre fare le “Cassandre” di turno per comprendere che i rischi legati all’arrivo dell’inverno aprono un fronte diverso e più favorevole al contagio. Bene l’introduzione del Green Pass esteso, a partire da metà ottobre, ma il compito nostro dovrà essere orientato sempre più a spiegare le ragioni scientifiche alla base dell’importanza del vaccino, con dati e studi. Unica strada per far superare con consapevole adesione l’esitazione vaccinale”.