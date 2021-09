Coronavirus, l'andamento settimanale: cala la curva dei contagi, i più colpiti sono i giovani

In lieve diminuzione il tasso di positività al Covid in Romagna. Nella settimana dal 23 al 29 agosto si sono registrate 1.200 positività su un totale di 26.076 tamponi, con un tasso di positività del 4,6% (la scorsa settimana era del 4,9%). Si registra però un lieve aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+23). Si riduce il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nei distretti di Riccione e Faenza, si rilevano circa 157 casi ogni 100.000 abitanti per Riccione e 110 casi ogni 100.000 abitanti per Rimini, mentre tutti gli altri distretti presentano tassi non superiori a 100 casi. Le fasce d'età comprese tra i 14 e i 24 anni risultano essere ancora quelle più colpite.

Anche questa settimana nel ravennate non ci sono Comuni 'Covid free', senza cioè casi attivi. Due casi di registrano a Casola Valsenio e a Bagnara di Romagna, 5 a Brisighella, 6 a Cotignola, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo, 12 a Massa Lombarda e Riolo Terme, 13 ad Alfonsine e Russi, 18 a Conselice, 21 a Fusignano, 22 a Bagnacavallo, 26 a Castelbolognese, 51 a Faenza e Lugo, 61 a Cervia e 294 a Ravenna.

Rispetto alle previsioni del Piano aziendale, si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid, che ci pone nel livello verde 2, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive maggiore del 70%. In totale sono ricoverati 85 pazienti, di cui 8 in terapia intensiva, in calo rispetto alla settimana precedente. Nell’ultima settimana si sono registrati 5 decessi. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 30 agosto 747.737 con prima dose e 612.737 con seconda dose a cui vanno aggiunte 66.382 dosi somministrate dai medici di base).

"Anche i dati di questa settimana - commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna - ci confermano la persistente circolazione del virus. Per questo è sempre più importante che a fronte della ripresa delle attività lavorative e del prossimo avvio delle attività scolastiche anche la popolazione ancora non vaccinata aderisca convinta all’impegno vaccinale. Le occasioni anche nel periodo estivo sono state molte: dai punti vaccinali presenti sul territorio e all’attività dei medici di medicina generale, sino alla campagna promossa dall’Azienda attraverso l’ausilio del camper itinerante e delle cliniche mobili per promuovere la vaccinazione nelle località della nostra riviera. A breve partiranno anche le farmacie, dopo l’accordo siglato con la Regione e l’Azienda nei prossimi giorni si predisporrà una rimodulazione del piano vaccinale, per cercare di raggiungere in modo più capillare quelle fasce di popolazione che ancora presentano una scarsa copertura vaccinale. Siamo consapevoli dell’incessante senso di ripetitività del nostro messaggio, ma non vi sono altre alternative per ritornare ad una vita normale. Per questo a ferie finite, e a fronte dei dati nazionali e locali, riteniamo non vi siano più margini per rimanere alla finestra in attesa".