Coronavirus, l'andamento settimanale: contagi ancora in calo, focolaio in una casa di riposo ravennate

Continua a calare il tasso di positività al Covid in Romagna: nella settimana dal 7 al 13 giugno, infatti, si sono verificate 323 positività su un totale di 21.125 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 1,5% (la scorsa settimana era del 2,1%). Da oltre due mesi si registra una diminuzione dei nuovi casi assoluti e in percentuale rispetto al numero di tamponi eseguiti. Scende in modo consensuale il tasso d’incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni e tutti i distretti dell’Ausl della Romagna si trovano al di sotto della soglia critica dei 250.

In questa settimana si riscontra un focolaio in una casa residenziale per anziani nel ravennate, nessuno nelle altre province. Anche il numero dei focolai nelle scuole è in riduzione: nel ravennate sono 8, a Rimini zero, a Cesena 13 e a Forlì 2. Negli operatori sanitari si conferma il trend della drastica riduzione delle nuove diagnosi sempre in rapporto alla campagna vaccinale. Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid che ci pone nel livello verde. In totale sono ricoverati 27 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione complessivo è in calo (-40%) da più di due mesi e anche il tasso di occupazione della terapia intensiva (-41%) è in calo da più di due mesi. La curva del numero dei decessi è in calo da 10 settimane consecutive. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali con la prima dose (511.230 al 14 giugno a cui vanno aggiunte 46.027 dosi somministrate dai medici di base). La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 99 per cento.

"Anche questa - commenta Mattia Altini, direttore Sanitario Ausl Romagna - si conferma la frenata della circolazione del virus sul nostro territorio. Da mercoledì, inoltre, si possono prenotare anche i cittadini dai 20 a 24 annidi età, ultima fascia anagrafica invitata alla vaccinazione. Ciò significa che tutti i cittadini dai 12 anni in su, se aderiranno come in parte sta già avvenendo alla vaccinazione, contribuiranno a mantenere bassa la circolazione del virus, saranno protetti dal contagio e potremo tutti così arrivare all’autunno, con meno incertezze ad ansie legate a una ripresa della pandemia. E’ l’unica strada possibile e dobbiamo esserne tutti consapevoli. Capisco che anche le ultime vicende di questi giorni possano alimentare dubbi. Ma il dato certo che conosciamo oggi, anche sulla base dell’esperienza della Gran Bretagna, è che se utilizziamo una sola dose dei vaccini per i quali è prevista una seconda somministrazione la copertura risulta essere meno efficace".