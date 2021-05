Coronavirus, l'andamento settimanale: contagi in calo, 17 focolai scolastici nel ravennate

Continua il calo di contagi in Romagna: nella settimana dal 17 al 23 maggio si sono verificate 631 positività su un totale di 24.933 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 2,5% (la settimana precedente era del 2,8%). Questa settimana sono stati eseguiti 24.933 tamponi registrando 631 nuovi casi positivi (2.5%). Per la nona settimana consecutiva si registra una diminuzione dei nuovi casi assoluti e in percentuale rispetto al numero di tamponi eseguiti. Scende in modo consensuale il tasso d’incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni e tutti i distretti dell’Ausl della Romagna si trovano al di sotto della soglia critica dei 250.

I focolai attivi sono stabilmente molto bassi da diverse settimane nelle case residenziali per anziani dove è stata completata la campagna vaccinale; nel ravennate sono tuttavia attivi ancora due focolai (zero nelle altre province romagnole). Negli operatori sanitari si conferma il trend della drastica riduzione delle nuove diagnosi sempre in rapporto alla campagna. Al contrario persiste un alto numero dei focolai nelle scuole e la riduzione consensuale dell'età media dei nuovi positivi: nel ravennate ci sono 17 focolai attivi nelle scuole (4 a Rimini, 29 a Cesena e 2 a Forlì).

Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid che ci pone nel livello verde. In totale sono ricoverati 84 pazienti, di cui 10 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione complessivo è in calo (-47%) da più di due mesi e anche il tasso di occupazione della terapia intensiva (-38%) è in calo da otto settimane consecutive. La curva del numero dei decessi è stazionaria rispetto alla settimana precedente. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali con la prima dose (383.371 al 24 maggio a cui vanno aggiunti 28.106 vaccinati dai medici di medicina generale). La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 99,7%.

“Anche questa settimana - commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario Ausl Romagna - prosegue a ritmo costante la frenata della circolazione del virus sul nostro territorio. Un dato significativo che si accompagna al calo costante dell’occupazione dei posti letto Covid negli ospedali e nelle Terapie Intensive. In maniera altrettanto veloce prosegue anche la campagna vaccinale, che fin dalle prossime settimane coinvolgerà, oltre a nuove fasce di popolazione, anche le categorie dei lavoratori. Questa settimana, nel bollettino, abbiamo pubblicato anche i dati di copertura vaccinale sui target della popolazione, suddivisi per ogni singolo comune presente in Ausl Romagna. Anche da questi numeri si evince come la copertura vaccinale sui target più fragili e a rischio abbia raggiunto risultati importanti e molto alti, in linea con le nostre aspettative. Dobbiamo proseguire su questa strada, non smettendo mai di spiegare che il vaccino, qualunque venga proposto, è sicuro e garantisce tutti dal rischio di contrarre la malattia e sviluppare effetti gravi. I dati lo stanno a testimoniare, così come l’importante calo dei decessi che registriamo nelle ultime settimane. Vaccinarsi è un dovere. Salvaguarda l’individuo e la collettività e impedisce, attraverso una bassa circolazione del virus, il diffondersi di possibili varianti".