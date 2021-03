Coronavirus, l'andamento settimanale: Faenza record per nuovi casi, 'livello rosso' negli ospedali

I nuovi casi sono in aumento nelle ultime tre settimane e non si era mai registrato un numero cosi alto di nuove positività in una sola settimana dall'inizio della pandemia

Sono dati allarmanti quelli che emergono dall'analisi dell'andamento Covid in Romagna nella settimana dal 1 al 7 marzo. Questa settimana sono stati eseguiti 45.371 tamponi molecolari e antigenici registrando 5437 nuovi casi positivi (12%). I nuovi casi sono in aumento nelle ultime tre settimane e non si era mai registrato un numero cosi alto di nuove positività in una sola settimana dall'inizio della pandemia: record di contagi a Faenza, dove l'incidenza per 100mila residenti è di 1159 (è appena di 583 a Ravenna). Questo aumento risulta particolarmente spiccato nelle fasce d'età più basse a discapito di quelle d'età elevata, in particolar modo negli over 80 dove si registra un calo significativo. probabilmente in relazione all'inizio della campagna vaccinale.

I focolai sono in continuo aumento nelle scuole (86 quelli attivi all'8 marzo nel ravennate), mentre si stanno spegnendo nelle case residenziali per anziani (3 nel ravennate). Anche negli operatori sanitari si assiste a una drastica riduzione delle nuove diagnosi in rapporto alla campagna vaccinale. Rispetto alle previsioni del piano aziendale, si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid che ci pone nel livello rosso. In totale sono ricoverati 576 pazienti, di cui 43 in terapia intensiva. Dopo sei settimane consecutive in cui il tasso di occupazione andava continuamente riducendosi, per la terza settimana consecutiva si assiste ad un aumento rispetto alla settimana precedente di circa il 34% per le degenza ordinaria e di circa il 30% per la terapia intensiva. Il numero dei decessi dopo sei settimane in continua riduzione torna a salire. La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 99 per cento.

“Con questi indicatori che delineano un quadro di deciso peggioramento epidemiologico della curva pandemica in tutti i comprensori, connesso alla diffusione delle nuove varianti anche tra le fasce più giovani della popolazione - commenta Mattia Altini, direttore Sanitario Ausl Romagna - si conferma la decisione condivisa con i tutti sindaci e adottata dalla nostra Regione di portare tutta la Romagna, senza eccezioni, in zona rossa. Una misura inevitabile, che certamente non piace a nessuno, ma necessaria per limitare l'aumento dei contagi e dei ricoveri , che sono in forte crescita. Dopo sei settimane consecutive in cui il tasso di occupazione andava continuamente riducendosi, infatti, per la terza settimana consecutiva assistiamo ad un aumento rispetto alla settimana precedente di circa il 34% per le degenze ordinarie e di circa il 30% per la terapia intensiva. Ci troviamo in una situazione di massima allerta, ma stiamo lavorando notte e tempo, sfruttando ogni potenzialità, con grande sforzo di tutto il personale che ringrazio ancora una volta”.