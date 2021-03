Coronavirus, l'annuncio di Bonaccini: "A breve partiamo con i vaccini agli over 70"

"Non manca l'organizzazione mancano le dosi", ha ribadito parlando della campagna di vaccinazione in Emilia-Romagna il presidente Stefano Bonaccini

"A breve apriremo le agende per le fasce 70-74 anni". Lo ha annunciato, parlando della campagna di vaccinazione in Emilia-Romagna, il presidente Stefano Bonaccini. "Non manca l'organizzazione mancano le dosi", ha ribadito intervenendo a Mezz'ora in più su Rai3. E, rispetto al piano vaccinale, ha detto che "è evidente che si deve vaccinare prima chi ha più fragilità e rischia più la vita" e ha ricordato che al momento in regione "noi abbiamo deciso che prima termineremo gli 80enni, poi riprenderemo con i professori universitari".