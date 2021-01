Coronavirus, l'obiettivo della Regione: "Vaccinare tutti entro settembre"

Concludere la prima fase entro metà febbraio e, se le forniture lo consentiranno, completare la vaccinazione di massa degli emiliano-romagnoli entro il terzo trimestre dell'anno. E' l'obiettivo fissato dall'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, in visita mercoledì al punto vaccinazioni alla fiera di Bologna.

"Stiamo andando come speravamo, e cioè con un ritmo che è tra i più alti d'Italia - spiega l'assessore - E che ci consentirà di terminare questo primo giro di operatori sanitari, socioassistenziali e degenti cra con ogni probabilità entro la metà di febbraio, compreso il richiamo. Sulle forniture, il commissario Arcuri le ha garantite per quello che riguarda i vaccini esistenti. Cominceremo ad avere dosi di più case farmaceutiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è quello di arrivare nel terzo trimestre con la vaccinazione di massa conclusa. Il nostro sogno è di terminarlo un po' prima".

Questo accadrà, per Donini, nel caso in cui oltre a quelli già approvati arrivassero autorizzazioni anche per vaccini attualmente in sperimentazione. "In questo caso - ha detto - noi potremmo riuscire a mettere in campo un'organizzazione che ci consente di arrivare entro il terzo trimestre dell'anno a vaccinare tutti gli emiliano-romagnoli che intendano farlo e io mi auguro che siano veramente tanti".