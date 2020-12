Coronavirus, la Regione convoca i gestori delle case di riposo: "Capire la situazione"

La Regione convoca le strutture per anziani dell'Emilia-Romagna per fare il punto sull'emergenza covid e per sollecitare l'utilizzo dei tamponi rapidi per le visite dei parenti. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini. "Nei prossimi giorni - spiega - chiameremo a raccolta le rappresentanze delle strutture per anziani. Cercheremo di capire quale sia la situazione e di favorire il piu' possibile il raggiungimento di questo obiettivo", ossia garantire le visite dei parenti, per il quale "siamo a disposizione fornendo i tamponi rapidi e, attraverso le Ausl, anche la necessaria formazione agli operatori".

Donini ricorda pero' che "la responsabilita' delle aperture ai parenti non e' in capo alla Regione, ma alle direzioni sanitarie delle strutture. Quindi noi possiamo metterci in funzione di ausilio e aiuto, ma non possiamo vietare od obbligare nessuno". In ogni caso, promette l'assessore, "tutto cio' che possiamo fare per garantire la sicurezza dei degenti e il loro diritto a incontrare i familiari, lo faremo". (fonte Dire)