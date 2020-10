Coronavirus, muore un'ospite di una casa di riposo. Nuovi positivi tra anziani e operatori

Era ricoverata all'ospedale di Lugo. Si è spenta domenica mattina un'ospite della casa di riposo "Boari", risultata positiva al covid-19. Il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, informa che la donna aveva "rilevanti patologie pregresse. Il primo cittadino informa inoltre che i tamponi effettuati sabato "hanno evidenziato altre otto positività tra gli ospiti e di ulteriori tredici operatori". Per questo motivo Graziani ha incontrato, assieme all’assessore e medico Angelo Antonellini, una rappresentanza dell'Ausl Romagna "per affrontare le criticità conseguenti".

In particolare, aggiorna, "con il coordinamento dell’Ausl è stato possibile individuare ulteriore personale sanitario che potesse da subito sostituire gli operatori in quarantena e garantire la necessaria continuità. Al contempo, si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione degli spazi per mantenere isolati i negativi. Non mi sono state evidenziate criticità specifiche relative ad altri ospiti; ma, come ormai si è detto in molte occasioni, l’età ragguardevole di molti e la frequente presenza di altre patologie può condurre a repentini cambiamenti della situazione".

"Sono momenti molto difficili, non lo voglio nascondere - prosegue il sindaco -, ma l’Ausl Romagna sta gestendo ogni circostanza critica si presenti, confrontandosi con l’amministrazione e individuando ogni necessaria azione volta a garantire il più possibile i degenti. Prosegue incessante l’attività di monitoraggio delle condizioni dei nostri anziani così come proseguono i percorsi di cura di ognuno A questo riguardo, mi permetto di rivolgere un pensiero agli operatori presso la Cra che stanno operando in un contesto difficile, ma con grande abnegazione e umanità".

Graziani conclude con l'invito rivolto ai cittadini nel "rispettare quanto più possibile tutte le possibili precauzioni, soprattutto nella quotidianità: se si dovesse verificare un sovraccarico delle strutture sanitarie la situazione complessiva diverrebbe senza ‘altro più difficoltosa".