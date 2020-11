Coronavirus, morti altri due anziani in casa di riposo

Non si placano i decessi nella casa residenza anziani Boari di Alfonsine, dove lunedì è stata segnalata la morte di altri due ospiti risultati positivi al Coronavirus. "Non è facile rinvenire le parole per esprimere appieno il dispiacere in questi momenti, ma porgo le condoglianze alle famiglie, ribadendo la vicinanza in un frangente così difficile - commenta affranto il sindaco Riccardo Graziani - Non sono ancora pervenuti i risultati dei tamponi effettuati sabato scorso, ma confido che martedì vi saranno. La situazione non è certo semplice: ma dalla consapevolezza delle difficoltà che ora ci si pongono innanzi bisogna trarre quella fermezza e quella lucidità necessarie per adottare i comportamenti corretti nel quotidiano. Vi chiedo di farlo, quanto più possibile".