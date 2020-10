Coronavirus, nuova modalità al drive through: "Il tampone lo richiede il medico"

Nei giorni scorsi a Ravenna è stata attivata, in via sperimentale, la possibilità di accesso diretto al drive through situato al Cmp, senza necessità di prenotazione. Questa possibilità è riservata a persone sintomatiche con sintomi compatibili con Covid-19 per i quali, il medico di famiglia formula un dubbio clinico concreto che possano aver contratto l'infezione da covid 19 e pertanto prescrive il tampone. "L'accesso al drive through non è previsto senza prescrizione medica - ricorda l'Ausl Romagna -. E' il medico curante che, sulla base della conoscenza della storia clinica e dei sintomi può richiedere il tampone. Chi non è in tale situazione di non recarsi presso la struttura e neanche, in assenza di sintomi, di rivolgersi al proprio medico per richiedere la prescrizione del tampone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.