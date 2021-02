Oltre 2650 nuovi casi di Covid tra studenti e docenti dopo il ritorno sui banchi

In Emilia-Romagna con la ripartenza delle lezioni scolastiche in presenza al 50% alle scuole superiori si sono registrati 2.254 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni e 399 nuovi casi fra docenti e personale scolastico

In Emilia-Romagna dal 22 gennaio - con la ripartenza delle lezioni scolastiche in presenza al 50% alle scuole superiori - fino al 5 febbraio 2021 si sono registrati 2.254 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 399 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Da martedì infatti, con cadenza ogni 15 giorni, nel report settimanale dell'andamento Covid della regione Emilia-Romagna vengono inseriti anche i dati di contagio in ambito scolastico. In particolare, i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato - a partire dal 14 settembre 2020 fino al 5 febbraio 2021 - rispettivamente studenti/alunni e docenti/operatori scolastici di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado.

Oltre al numero assoluto, è anche indicata la percentuale dei casi positivi rispetto a tutti i casi di positività registrati in Emilia-Romagna nello stesso periodo. Infine, una tabella fotografa la situazione contagi in ambito scolastico nel periodo 22 gennaio (ripartenza delle lezioni in presenza al 50% alle superiori) - 5 febbraio 2021, nel quale si sono registrati 2.254 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 399 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Nello specifico, sui 2254 nuovi studenti contagiati 709 sono studenti di scuola primaria, 581 di scuola secondaria di secondo grado, 504 di scuola secondaria di primo grado, 371 bambini tra 0 e 3 anni e 89 alunni di scuola primaria. Per quanto riguarda il personale scolastico, invece, dei 399 casi 121 sono docenti di scuola primaria, 110 dell'educazione 0-3 anni, 87 di scuola secondaria di secondo grado, 43 di scuola secondaria di primo grado e 38 di scuola dell'infanzia.