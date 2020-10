Coronavirus, nuovo caso in una scuola elementare: tamponi per alunni e docenti

Domenica è stato accertato un nuovo caso di Coronavirus nella scuola primaria L.Quadri di Massa Lombarda. Martedì matina sono stati effettuati i tamponi per tutti i bambini che frequentano la sezione interessata e per i loro docenti e il personale ausiliario che opera nella scuola. Nel frattempo l’Unità Operativa di Pediatria di comunità ha effettuato il sopralluogo dei locali scolastici e ha constatato il rispetto dei protocolli per contrastare la diffusione dell'infezione".

Mercoledì sono arrivati i risultati dei 31 tamponi, tutti negativi. Allo stesso tempo il Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl ha comunicato che anche tutti i tamponi effettuati a seguito della positività riscontrata presso la scuola materna Pueris Sacrum sono negativi.