Coronavirus, nuovo drive through per i tamponi a Faenza

⁣Nuovo punto drive through a Faenza. E' attivo da martedì 17 novembre il nuovo punto di effettuazione dei tamponi in modalità drive through, nei pressi del Palacattani con ingresso e uscita da piazzale Tambini. "Si tratta di una soluzione a cui si è lavorato in pieno accordo con l’Ausl della Romagna - spiega il sindaco Massimo Isola - visto che l’aumento esponenziale del numero dei tamponi giornalieri aveva reso impossibile continuare a eseguirli in via Zaccagnini. La circolazione stradale sarà organizzata in modo da evitare pericoli e consentire l'effettuazione dei tamponi in maniera il più possibile snella".