Coronavirus, per l'Unione Europea l'Emilia-Romagna è in zona 'rosso scuro'

Per il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) l'Emilia-Romagna è 'rosso scuro'. Una classificazione (che condivide con il Trentino Alto-Adige) dovuta all'altissima incidenza dei contagi e che potrebbe far cambiare presto colore all'intera regione. A livello locale si è già corsi ai ripari: attualmente Modena e Bologna sono rosse, Rimini, Cesena, Ravenna e Reggio Emilia arancione scuro, le altre province arancione 'semplice'.

I dati del monitoraggio, e la conseguente ordinanza del ministro della Salute, potrebbero però uniformare la colorazione, scrive l'Ansa. A pesare due parametri in particolare: l'indice Rt, che misura l'incidenza dei contagi e che sarà sensibilmente al di sopra di quota uno, e l'occupazione dei letti in terapia intensiva che continuano a crescere: a Bologna e Modena in particolare le strutture ospedaliere sono già a durissima prova. Anche i numeri che emergono dal bollettino quotidiano dipingono una situazione molto problematica: sono infatti 2.545 i nuovi casi di positività al Cronavirus scoperti nelle ultime 24 ore.

"Adesso - dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini che incontrerà il nuovo commissario, il generale Figliuolo - la priorità è una: vaccinare! Vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile". In marzo in Emilia-Romagna è previsto l'arrivo di 626 mila dosi di vaccino anti-Covid, che si aggiungono alle quasi 560mila ricevute, di cui 427.800 (oltre il 76%), già utilizzate. Il 15% del quantitativo consegnato del vaccino Pfizer e Moderna è stato tenuto a disposizione per garantire la somministrazione della seconda dose in caso di ritardi nelle forniture, come avvenuto sia in febbraio sia in marzo. Al 4 marzo sono 146.039 i cittadini immunizzati, quelli cioè che nei 110 punti vaccinali operativi su tutto il territorio da Piacenza a Rimini, hanno completato la vaccinazione: oltre il 10% dell'intero dato nazionale.