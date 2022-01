Coronavirus, ricoverato in ospedale il figlio dell'assessore Andrea Corsini: ha appena un anno

Il figlio di appena un anno dell'assessore regionale Andrea Corsini, è stato ricoverato in ospedale per covid e dovrà stare in osservazione per almeno 24 ore. A darne notizia è, tramite un post sui social, la mamma del piccolo e moglie dell'assessore che vive nel ravennate, la giornalista e autrice di libri Margherita Barbieri. "La malattia gli ha preso il fegato e sballato alcuni valori - dice la madre - e ora tutti noi speriamo che tali valori rientrino al più presto". Anche l'altra figlia di Corsini (colpito a sua volta dal covid nei giorni scorsi) è risultata positiva, ma fortunatamente sta meglio del fratellino. "Anche io probabilmente sono stata contagiata" continua la moglie di Corsini. Anche l'assessore regionale Corsini era risultato positivo al Covid alcuni giorni fa, ma non avendo avuto contatti recenti con il presidente Bonaccini e gli altri membri della giunta regionale, non è stata necessaria alcuna quaratena per questi utlimi.

Margherita Barbieri nel suo post non risparmia critiche sulla gestione delle quarantene. E come aveva infatti fatto notare in un precedente post su Facebook, la donna essendo già vaccinata con la terza dose sarebbe, secondo le regole attuali, potuta andare al lavoro "lasciando i bambini con qualcun altro, che chiaramente si sarebbe ammalato. E io - dice la moglie di Corsini - avrei rischiato di infettare altre persone continuando ad uscire, senza obbligo di quarantena". Dalla moglie dell'assessore emerge il paradosso della nuova normativa, per i bambini è infatti piccoli e non vaccinati è prevista la quarantena in caso di un genitore positivo al Covid, ma non per la madre per accudirli: "Chiamo la mia dottoressa per sapere se può farmi un certificato per il lavoro, lei correttamente mi dice che non è possibile, perché con il nuovo decreto avendo io fatto la terza dose non ho diritto a nessuna quarantena. Faccio altre chiamate nelle quali chiedo come devo fare con i miei figli, e mi dicono che devo lasciarli con una nonna. Chiaramente è consigliato lasciare dei bambini che possono essere positivi da un momento all’altro con una nonna? Mentre io devo andare a lavorare con la FFP2. A quel punto scopro che posso chiedere una specie di congedo al 50% dello stipendio per stare con i miei figli in quarantena. Morale della favola se io non fossi vaccinata con terza dose potrei avere certificato medico e riceve il 100% dello stipendio. Siccome sono vaccinata con terza dose o uso le ferie o prendo il 50% dello stipendio".

E concluide: "Si continuano a sottovalutare gli effetti del Covid e delle nuove varianti sui bambini, su quelli non vaccinati. Si da per scontato che tanto ai bambini non fa nulla. E questo assolutamente non è vero - dice ancora la giovane madre - Non dà gravi conseguenze nella maggior parte dei casi, ma non è sempre così. E ora i casi nei bambini con la riapertura delle scuole aumenteranno. Serve sapere di più, informare le famiglie su gli effetti di queste nuove varianti, a breve avremo centinaia di bimbi contagiati. Mio figlio ha un anno e non ha potuto vaccinarsi, ma chi può vaccini i propri figli"