Coronavirus, scatta l’obbligo del green pass per accedere agli uffici pubblici

In seguito al peggioramento dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e all'emanazione del decreto legge del 21 gennaio, sono state introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l’accesso agli uffici pubblici. Dal 1 febbraio il green pass base - quello che si ottiene anche con il tampone - sarà infatti necessario anche per accedere agli uffici pubblici.

Tutti i cittadini che intendano accedere agli uffici del Comune dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19, compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo. I controlli saranno effettuati al momento dell’accesso alle varie sedi comunali in forma automatica o in forma manuale.

Il Comune di Cervia fa sapere che i controlli automatici, in particolare, saranno effettuati tramite dispositivi di lettura e validazione green pass (senza alcuna memorizzazione di dati sensibili) con rilascio di un ticket che l’utente presenterà poi al funzionario comunale con il quale ha appuntamento.

Non è invece richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 nelle seguenti situazioni: per esigenze di sicurezza (uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia locali per attività istituzionali indifferibili, prevenzione e repressione degli illeciti); per esigenze di giustizia (uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per le quali è necessaria la presenza della persona convocata).