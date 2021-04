Coronavirus, scende la curva dei contagi. Bonaccini: "Valutiamo riaperture parziali"

Il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini torna a parlare di "parziali" riaperture. "Il picco della curva in Emilia-Romagna sta scendendo" così come in diverse altre regioni, ha sottolineato Bonaccini al Tg2. "Non siamo fuori dalla pandemia, quindi ci vuole molta prudenza - sottolinea il governatore -, ma è evidente che se il calo dei contagi continuerà ad esserci, si potrà col Governo ragionare per parziali aperture di alcune attività".

Bonaccini ha inoltre avuto "un piacevole confronto con i bambini della quinta elementare di Campogalliano, il comune in cui vivo. Loro come tutti i ragazzi fino alla prima media da mercoledì torneranno in classe, una buona notizia per tutti", prosegue Bonaccini. "Per noi la scuola rimane una priorità e speriamo che tutti gli studenti della nostra regione possano tornare al più presto in classe". Perchè questo succeda occorre uscire dalla zona rossa. (fonte Dire)