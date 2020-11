Coronavirus, screening per un'educatrice del nido: chiude la sezione

Oltre ai sei nuovi casi positivi al Coronavirus rilevati giovedì a Russi, c'è anche quello di un'educatrice dell'asilo nido 'Babini', in attesa di screening di verifica. Pertanto per maggiore cautela, come accaduto in precedenza, il sindaco di Russi Valentina Palli ha disposto che la sezione del nido in cui insegna l'educatrice resti a casa fino all'esito del test.