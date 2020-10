Coronavirus, contagiata una bimba delle elementari: classe al banco con la mascherina

Ancora un caso di positività al covid-19 tra gli studenti, il dodicesimo dall'inizio dell'anno scolastico. Si tratta di una bimba che frequenta la scuola elementare "Garibaldi" di Ravenna. La piccola è asintomatica e si trova in quarantena a casa. Dagli accertamenti effettuati dall'Igiene Pubblica dell'Ausl, "è risultato prima di tutto il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nelle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", dell’Istituto superiore di sanità e della Regione Emilia Romagna".

Il personale ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha valutato che per la classe frequentata dalla piccola, non è prevista la quarantena, ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo agli alunni e al personale scolastico (Ata e corpo docenti). In attesa dell'esito le classi e e il personale coinvolto dovranno adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni dall'ultimo contatto scolastico.