Primi due studenti positivi al Coronavirus in due scuole ravennati

A seguito di indagine epidemiologica legata a contatti famigliari, due giovani in età scolare sono risultati positivi al tampone per Covid-19. In un caso si tratta di un alunno di una scuola elementare, nell'altro di uno studente dell'Istituto tecnico statale per Geometri 'Camillo Morigia' di via Marconi.

Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza scolastico anticontagio e il personale dell'Igiene pubblica di Ravenna ha effettuato sopralluoghi nei due istituti, verificando in entrambi un rigorosissimo rispetto delle disposizioni finalizzate a evitare contagi (distanziamento e appropriato uso della mascherina). Conseguentemente non sono stati individuati in ambito scolastico contatti stretti coi due positivi, nè tra gli studenti nè tra il personale scolastico. Per loro non è dunque previsto l’isolamento, ma l’effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo.

Il ragazzo più grande, frequentante il Morigia, aveva frequentato due compagni di classe in ambito extrascolastico e solo per lui è scattato anche l'isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.