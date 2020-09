Coronavirus, si aggiorna il numero dei nuovi contagiati. Crescono i guariti

Sono sette i nuovi contagi nel territorio ravennate, tre uomini e quattro donne. Cinque sono asintomatici, mentre due hanno sintomi e sono tutti in isolamento domiciliare. Quattro sono stati individuati a seguito di contact tracing in ambito famigliare, uno ha eseguito un tampone volontario a seguito di sintomi mentre 2 sono legati a rientri dall'estero (Bangladesh e Ucraina). Dall'Ausl sono state comunicate 14 guarigioni complete e 6 guarigioni cliniche per le quali saranno effettuati tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 1.762.

La situazione in Regione

In Emilia-Romagna si sono stati registrati 34.711 casi di positività, 99 in più rispetto a mercoledì, di cui 56 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali: 47 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e sempre 47 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 7 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 9.

L’età media dei nuovi positivi di giovedì è di 48 anni. Su 56 nuovi asintomatici, 31 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 17 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 grazie agli screening pre-ricovero. Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di 88 anni della provincia di Reggio Emilia. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (33), Modena (12), Piacenza (12) e Parma (11).

I tamponi effettuati sono stati 11.096, ai quali si aggiungono anche 1.960 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a giovedì sono 4.627 (+ 14 rispetto a mercoledì). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.415 (+9 rispetto a mercoledì), il 95% dei casi attivi. Invariati i 20 pazienti in terapia intensiva, 192 (+5) i ricoverati negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.604 (+84 rispetto a mercoledì): 8 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.596 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.