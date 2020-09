Coronavirus, un altro studente positivo a scuola: classe in quarantena

Ancora uno studente positivo al Coronavirus, dopo i due casi emersi in una scuola dell'infanzia del ravennate. A seguito di attività di contact tracing è infatti emersa una positività a Covid-19 tra gli studenti di un istituto di scuola media superiore del ravennate. Dall’indagine epidemiologica eseguita dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl è emerso che il soggetto è stato presente in classe nella prima settimana di lezioni e che ha presentato sintomi estremamente lievi, che di per sé non sono necessariamente motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola.

A fronte di questa situazione si è ritenuto, pur essendo rispettato il distanziamento, che tutti gli alunni del gruppo-classe siano da considerare come contatti stretti del caso, e di conseguenza l’adozione di disposizioni di quarantena e sorveglianza attiva per 14 giorni. Gli alunni effettueranno inoltre tampone nasofaringeo: misura, questa, prevista anche per gli insegnanti che però diversamente dai ragazzi, avendo condiviso per un numero inferiore di ore lo stesso ambiente con maggiore distanziamento rispetto al caso, allo stato attuale potranno proseguire l’attività scolastica.