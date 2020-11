Test sierologico negativo dopo aver avuto il Covid, il caso di Laura: "Non è vero che si resta immuni per sempre"

Era diventata "famosa" nel ravennate per essere stata il primo caso accertato di Coronavirus a Bagnara di Romagna, paese che sembrava "miracolato" e immune al virus fino a quel momento - ora, invece, anche lo stesso sindaco è risultato positivo al Covid. E oggi la 44enne bagnarese Laura Raffellini ha un'altra storia molto particolare da raccontare: la donna, infatti, qualche giorno fa si è sottoposta al test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgM-IgG prodotti dall’organismo infettato dal Coronavirus. E, nonostante Laura qualche mese fa abbia contratto il virus, il sierologico è risultato negativo.

"I miei colleghi medici si sottopongono al test sierologico tutti i mesi, così ho chiesto all'ufficio personale del Comune di poterlo effettuare anch'io, anche perchè con il mio lavoro (Laura lavora come assistente sociale all'ospedale Santa Maria delle Croci, ndr) sono a contatto con soggetti deboli, come invalidi e bambini - racconta la 44enne - Ma mi è stato risposto che, avendo già avuto il Covid, non aveva senso farlo perchè ormai ero immune. In realtà non è così, visto che il virus si può anche riprendere, ma capisco che in questo momento sia ancora tutto poco chiaro. Non voglio criticare chi si occupa di queste cose, assolutamente: la tensione è alta e noi siamo tutti esseri umani che possono sbagliare".

Così Laura ha deciso di effettuare il test sierologico in autonomia in farmacia - con il programma della Regione che prevede test gratuiti per i genitori di bambini che frequentano le scuole. E il test è risultato negativo, sia per quanto riguarda le IgM che le IgG: "Questo significa che gli anticorpi che avevo sviluppato dopo avere avuto il virus a maggio, ahimè, sono già tutti spariti - spiega la donna - Alcuni pensano che gli anticorpi abbiano una copertura a vita e che avere avuto il Covid ti renda immune, ma non è così. Tanti credono che ci si possa ammalare una volta sola, invece no. Gli anticorpi partono con una certa carica e poi, col tempo, si azzerano. Nel mio caso sono durati poco, ma me lo aspettavo. Anche mio marito poi, che ha avuto il Covid come me, qualche giorno fa è risultato negativo al test sierologico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La durata degli anticorpi per contrastare il contagio da Covid è un argomento ancora molto studiato e discusso dai ricercatori della comunità scientifica. Ma l'obiettivo di Laura è quello di rendere più consapevoli le persone: "Ora che c'è la possibilità di farlo, è importantissimo fare il test sierologico. Molti hanno paura, della quarantena, di condizionare la vita dei propri familiari: ma proprio per tutelare tutti va fatto. Con il programma della Regione la farmacia ogni 60 giorni lo mette a disposizione gratuitamente, e io lo farò. E poi dopo aver fatto il test sono tornata a casa e ho abbracciato i miei genitori: non lo facevo da un sacco, è stato bellissimo!".