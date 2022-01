Coronavirus, torna a casa il figlio di appena un anno dell'assessore Corsini

Una buona notizia. E' stato dimesso dall'ospedale ed è tornato finalmente a casa il piccolo Edoardo, figlio dell'assessore regionale Andrea Corsini e della giornalista Margherita Barbieri di appena un anno ricoverato nei giorni scorsi dopo aver contratto il Covid. A dare la lieta notizia, anche in questo caso, è la mamma del piccolo.

"Edo è tornato a casa! - scrive sui social la donna - Verrà seguito da qui dalla Pediatria di Ravenna. Ringrazio tutto il reparto guidato dal direttore Federico Marchetti. Qui ho trovato delle persone davvero brave e scrupolose. Ora stiamo aspettando l’esito dì alcuni esami e altri ne dovremo fare, ma siamo certi di essere seguiti al meglio. Grazie di cuore a tutto il reparto: alle Oss (tutte così carine e premurose), alle infermiere (e alle vene, che nei bimbi così piccoli è così difficile trovare), alla pediatra che mi ha accolto in Pronto Soccorso, che è stata davvero accorta e non ha lasciato nulla al caso, e chiaramente al dottor Marchetti sempre presente. Ringrazio anche tutte le persone che in questi giorni ci sono state vicine, grazie!".