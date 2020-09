Coronavirus, tre studenti positivi in due scuole: tampone ai compagni

Nuovi casi di Coronavirus a scuola nel ravennate. A seguito di attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica di Ravenna, è emersa la positività a Covid-19 di tre giovani: due frequentano due classi di una scuola media inferiore, l’altro frequenta un istituto di scuola media superiore della provincia di Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale ha effettuato tutte le verifiche del caso sulle due situazioni e ha valutato, in entrambe, che non si ravvisano situazioni riconducibili a contatti stretti in ambito scolastico, nè tra gli alunni nè tra questi e il personale scolastico. Per loro non è dunque previsto l’isolamento, ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo.