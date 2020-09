Coronavirus, tutti negativi i musicisti della Young Musicians European Orchestra

Dopo la positività al Coronavirus del maestro Paolo Olmi, nella mattinata di venerdì, in accordo con l'Ausl, tutti i musicisti e lo staff della Young Musicians European Orchestra - 68 persone - sono stati sottoposti a controllo sanitario anti-covid presso l'ambulatorio speciale dell'Ospedale di Ravenna. I risultati sono stati tutti negativi. Il controllo, non obbligatorio secondo i regolamenti vigenti, è stato ugualmente eseguito per dare maggiore tranquillità al pubblico che interverrà ai due concerti previsti venerdì pomeriggio e venerdì sera al Teatro Alighieri.

