Coronavirus, un altro lutto tra gli ospiti della casa protetta

Un altro lutto alla casa protetta Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola: mercoledì, infatti, è deceduto un altro ospite risultato positivo al Covid e che si trovava ricoverato nell’area covid dell’ospedale di Lugo. "Siamo vicini alla famiglia in questo doloroso momento - commenta il sindaco Luca Piovaccari - Le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura si mantengono sostanzialmente stabili, monitorate costantemente dai medici dell’Usca. Sono invece due gli ospiti positivi ricoverati presso l’ospedale di Lugo. Non ancora pervenuti tutti gli esiti dello screening su ospiti e operatori, eseguito lunedì 4 dicembre".