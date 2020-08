Coronavirus, una maglietta provocatoria per aiutare i più bisognosi: l'iniziativa della discoteca

Provocatorie sì, ma a fin di bene. Ci sono tanti messaggi dietro alle nuove t-shirt create dalle Indie di Cervia che scelgono la strada del sorriso e della solidarietà per rispondere a chi, in questi giorni concitati, attribuisce alla discoteca cervese tutti i mali del mondo. Ordinabili da lunedì prossimo le magliette con la scritta "#Hannostateleindie" sono in vendita alla modica cifra di 10 euro. Per prenotarle basta inviare una mail all'indirizzo hannostateleindie@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono, taglia e indirizzo di spedizione.

"Per Pasqua - ricordano dallo staff della discoteca - avevamo devoluto un’importante somma all’Ausl Romagna con la maratona benefica #Indiethon, ma questa volta abbiamo pensato di aiutare chi ne ha ancora più bisogno. L’intero profitto dell’iniziativa verrà devoluto in favore di tutti quei concittadini cervesi che hanno perso il lavoro o che si trovano in una situazione di difficoltà e vengono quotidianamente aiutati dall’Associazione dell’Emporio Solidale e della Mensa Amica di Cervia a cui gireremo i proventi".