Al via i vaccini per gli over 80: punti vaccinazione in tutto il ravennate

Angelini (Ausl): "Il Pala de André non sarà l'unico punto per le vaccinazioni. Al lavoro per individuare nuove sedi"

E' partita martedì la campagna di vaccini per i cittadini over 80, iniziando dagli anziani che si trovano in assistenza domiciliare integrata, come già comunicato dall'assessore regionale Donini. "La vaccinazione di massa partirà invece più avanti", conferma Raffaella Angelini, direttrice della sanità pubblica di Ausl Romagna.

La prima fase di vaccinazione per gli over 80 si svolgerà quindi direttamente al domicilio degli anziani interessati. Per quanto riguarda invece la vaccinazione di massa, la direttrice Angelini specifica che questa "non si svolgerà interamente al Pala de André, poiché è impensabile che un singolo punto vaccinazione possa bastare per l'intero territorio provinciale. Verranno individuati più punti in tutte le sedi di distretto e periferiche - tra cui quelli già individuati di Lugo e Alfonsine - Siamo già alla ricerca di tali sedi, luoghi di grosse dimensioni ed entro un raggio di 20 km dai capoluoghi di comune".