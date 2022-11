'CorpoGiochi a scuola', presentato l'Almanacco 2022 con le testimonianze dei partecipanti

In occasione dell’avvio delle attività di 'CorpoGiochi a scuola' per l’anno scolastico 2022/2023, le associazioni CorpoGiochi e Cantieri Danza insieme al Comune di Ravenna presentano l’'Almanacco di CorpoGiochi', un’avventura percettiva che racchiude i contributi e le testimonianze delle persone coinvolte nell’esperienza di CorpoGiochi da ottobre 2021 a giugno 2022, periodo in cui sono stati realizzati 72 laboratori esperienziali nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. Prodotto da CorpoGiochi asd in collaborazione con l’Associazione Cantieri Danza, l'Almanacco è un luogo concreto in cui trovano posto tutti i "pezzi" della metodologia CorpoGiochi a scuola, le voci di chi ha partecipato, i numeri, i sostenitori del progetto e il pensiero di chi da oltre vent’anni dà corpo al gioco.

“Il progetto CorpoGiochi a scuola, di cui siamo molto orgogliosi – affermano l’assessora all’Infanzia Livia Molducci e l’assessore alla Scuola Fabio Sbaraglia – e? inserito nel Piano Arricchimento formativo del Territorio (PAFT) che contiene le proposte del Comune per la Qualificazione Scolastica e presenta una mappa di progetti a cui scuole e insegnanti possono fare riferimento per arricchire l’attivita? educativa in diversi ambiti formativi”.

L'Almanacco 2022 racconta nello specifico come il metodo abbia trovato una nuova dimensione della proposta. La rimodulazione della progettualità nell’ambito dei vincoli imposti nelle scuole dall’emergenza sanitaria ha evidenziato altre fragilità e aperto altri canali per accrescere la consapevolezza della corporeità propria e altrui che si sono rivelati efficaci anche una volta finita l'emergenza. L'incontro con Linea Rosa e l'ideazione del gioco 'I choose game' hanno inoltre tracciato nuovi sentieri e destinazioni verso le quali ci si è messe in cammino. Si tratta di uno scorcio su cui affacciarsi e cogliere le specificità dell'anno di lavoro concluso nel tentativo di restituirne il più possibile profondità e ricchezza senza la presunzione di poter essere esaustivo di una così vasta collezione di esperienze.

CorpoGiochi a scuola è un progetto educativo didattico che propone un metodo originale di educazione al movimento e accompagna bambine e bambini, ragazzi e ragazze in un confronto autentico con la scoperta e la gestione delle proprie emozioni. Il metodo CorpoGiochi è uno strumento di cambiamento sociale che riporta al centro del tempo scolastico il senso dell’esperienza corporea creativa, combattendo l’analfabetismo emozionale, il caos virtuale e asettico, la noncuranza di se? e degli altri e che propone maggiori strumenti per comprendere il mondo, complementari a quelli che la scuola già offre. I destinatari diretti sono alunni e alunne e insegnanti. I laboratori vengono attivati su richiesta degli insegnanti per riportare in classe benessere e inclusione e per prevenire disagio e ogni forma di discriminazione.

Il progetto è promosso da CorpoGiochi asd in collaborazione con Cantieri Danza aps, realizzato nell'anno scolastico 2021/2022 grazie al contributo del Comune di Ravenna-area Infanzia e Istruzione e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. È inoltre riconosciuto meritevole del premio economico del percorso di educazione alla cittadinanza dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna conCittadini 2021/2022. L’Almanacco 2022 è visionabile e scaricabile al seguente link: https://www.cantieridanza.it/corpogiochi/files/2022/10/almanacco_2022_corpogiochi.pdf.