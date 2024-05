Corpus Domini, gli appuntamenti a Ravenna e a Cervia

E’ in programma giovedì 30 maggio alle 20.45 a San Giovanni Battista la celebrazione diocesana del Corpus Domini, che fa memoria della presenza di Cristo nell'Eucarestia, sacramento della fraternità universale. In quest’occasione l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni presiederà la celebrazione eucaristica. Seguirà la processione lungo via Girolamo Rossi, via Ferruzzi, piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Mariani, via di Roma, e si concluderà nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo.

Anche Cervia celebra questa importante festa, nella Concattedrale, con la Messa celebrata dai sacerdoti del vicariato e, a seguire, la processione per le vie del centro: piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Viale dei Mille, Viale Trieste, Viale Roma, Piazza Pisacane, Porta Mare, e ritorno in piazza Garibaldi.