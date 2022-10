Corretto stile di vita e salute del cuore: in tantissimi allo screening in Piazza Kennedy

Grande successo della iniziativa "Tieni In forma il tuo cuore" svoltasi sabato a Ravenna in Piazza Kennedy. Sono stati eseguiti 120 screening sul rischio cardio vascolare ed effettuate 125 consulenze sui corretti stili di vita dal personale sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl. All'iniziativa hanno portato il loro saluto il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l'assessore Gianandrea Baroncini e il presidente dell'Ordine dei Medici di Ravenna dott. Stefano Falcinelli. Erano presenti i cardiologi dell'ospedale di Ravenna, con il primario Andrea Rubboli e del Dipartimento di Sanità Pubblica.( dott.ssa Raffaella Angelini e dott.ssa Giulia Silvestrini )più il personale sanitario che ha effettuato le consulenze per fornire le informazioni ai numerosi cittadini accorsi all'iniziativa.