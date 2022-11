Corruzione negli obitori, un giro d'affari da 100mila euro annui per favorire certe imprese funebri: sei arresti

Sedici misure cautelari, fra cui un arresto in carcere e cinque ai domiciliari, un giro di affari stimato in 100mila euro annui e un notevole risparmio per le imprese coinvolte. Sono queste le cifre evidenziate dall'indagine del nucleo investigativo dei Carabinieri di Ravenna che, all'alba di venerdì mattina, hanno notificato le 16 ordinanze di misura cautelare emesse dal Gip Andrea Galanti nell'ambito di un'indagine per associazione per delinquere e corruzione che riguarda gli obitori di Lugo e Faenza. Tra le 16 misure cautelari risulterebbero sia dipendenti Asl che i responsabili delle ditte coinvolte. Oltre all'arresto in carcere nei confronti di un dipendente Asl addetto alla camera mortuaria di Faenza e ai 5 arresti domiciliari (4 dipendenti Asl e un impresario funebre), figurano 10 interdittive inerenti allo svolgimento di attività professionali. La rete degli indagati, tuttavia, si allargherebbe a 37 persone coinvolte a vario titolo nell’attività illegale.

Un'inchiesta lunga e complessa, condotta tra gennaio e maggio del 2020, coordinata dal Procuratore capo di Ravenna, Daniele Barberini, che accende i riflettori su una sospetto "sistema" che coinvolgerebbe i dipendenti addetti alle camere mortuarie di Lugo e Faenza e diverse imprese di pompe funebri. Al centro dell'indagine ci sarebbe proprio la gestione delle salme all'interno dei due obitori del Ravennate. Sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti, si sospetta che gli operatori sanitari delle camere mortuarie ricevessero denaro per indirizzare i parenti dei defunti verso specifiche pompe funebri. Inoltre, i dipendenti sono accusati di aver provveduto alla vestizione delle salme, una funzione che è stata loro vietata in seguito alla specifica direttiva regionale del 2019 per la gestione dei decessi ospedalieri. Secondo gli investigatori, infatti, gli addetti dell'Ausl avrebbero svolto tali mansioni, di norma a carico delle imprese funebri, in cambio di denaro. Un'operazione che avrebbe costituito un cospicuo risparmio economico per le imprese corrutrici.

Un'indagine complessa, partita da diverso tempo che, secondo la Procura, avrebbe scoperchiato un sistema regolamentato con una precisa suddivisione dei guadagni fra corrotti e corrutori. I dipendenti degli obitori, infatti, sarebbero anche stati pronti ad avvisare determinate imprese funebri per intervenire qualora la famiglia di un defunto non avesse ancora operato una scelta per i funerali del proprio caro. Inoltre, secondo quanto emerso dall'inchiesta, per alcune ditte vi sarebbe stata un'applicazione meno rigorosa del regolamento degli obitori: per alcune ditte sarebbe stato dunque possibile accedere anche in orari non convenzionali, e sarebbe stata favorita la fruizione di camere mortuarie più ampie, per accogliere un maggior numero di parenti e amici dei defunti.

Insomma, non si sarebbe trattato di fatti sporadici, ma di una rete organizzata che coinvolgeva più operatori. Gli investigatori stimano un guadagno di circa 15mila euro per gli addetti degli obitori, con un giro d'affari annuo complessivo di circa 100mila euro. A questo andrebbe poi aggiunto un risparmio di circa il 50%-70% delle spese per ogni impresa funebre coinvolta. Per ogni vestizione, infatti, le ditte pagavano tra i 30 e i 60 euro a fronte dei 120-140 euro che avrebbero dovuto diversamente sborsare. E l'indagine è partita proprio dalle segnalazioni delle ditte non coinvolte in questo sistema di corruzione, imprese che avevano visto diminuire il proprio giro di affari e che, presentando cifre maggiori, rischiavano di finire fuori mercato. Un sistema che, si ipotizza, sarebbe iniziato a seguito del nuovo regolamento emesso nel 2019 che vietava lo svolgimento di certe mansioni da parte degli addetti degli obitori.