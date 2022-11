Corruzione negli obitori, le imprese coinvolte si difendono: "Fatti non veri". L'Ausl: "Profondo sdegno"

C’è poca voglia di parlare nel settore dei servizi funebri del faentino e del lughese in seguito all’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, per la quale venerdì mattina sono state notificate 16 ordinanze di custodia cautelare. Tra questi figurerebbero anche alcuni dipendenti dell’Azienda sanitaria romagnola, presumibilmente tecnici, addetti agli obitori di Faenza e Lugo, i quali - secondo la Procura - avrebbero favorito alcune imprese funebri in cambio di denaro. Fatti e accuse per cui l’Ausl Romagna ha espresso “profondo sdegno e grande amarezza” nei confronti degli operatori coinvolti, che ora saranno chiamati a difendersi relativamente ai reati contestati.

Diverse sono anche le aziende funebri del territorio che sarebbero state coinvolte, si ipotizza, in particolare nella vestizione dei defunti e negli accessi agli obitori anche in orari non convenzionali. "Dobbiamo vedere cosa ci dicono lunedì, incaricheremo il nostro avvocato per comprovare la non veridicità dei fatti che ci imputano", rivela il titolare di un’azienda funebre lughese. "Di solito - spiega un altro impresario lughese -, quando si viene incaricati dalle famiglie dei defunti di procedere, bisogna prendere appuntamento negli obitori in cui vige uno specifico orario di accesso".

Altre onoranze funebri, invece, sarebbero state all’oscuro della vicenda in quanto appaltavano ad aziende terze la vestizione delle persone decedute, compito che secondo le normative non deve essere eseguito dagli stessi operatori della struttura sanitaria: "Abbiamo saputo delle indagini, ma non sappiamo chi sia stato indagato - racconta la titolare di un’azienda di onoranze funebri di Faenza -. Noi ci rivolgevamo ad una ditta in appalto". L’operazione è la medesima, ma ad eseguire vestizione e tanatocosmesi della salma, anzichè gli operai della ditta, sono gli addetti di un’altra impresa per conto del committente. Un servizio che "costa in fattura 120 euro per ciascuna persona".