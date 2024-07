Più corse verso Ravenna e la Riviera: i collegamenti di Flixbus per l'estate 2024

Con l’estate, FlixBus torna a offrirsi come soluzione di viaggio per raggiungere la provincia di Ravenna e la Romagna. In questo modo, la società intende contribuire alla promozione del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e indipendente dall’auto privata. Oltre a Ravenna, FlixBus raggiunge lungo la Riviera anche Milano Marittima, Cervia e il parco divertimenti di Mirabilandia, garantendo collegamenti diretti con vari centri della sua rete.

A Ravenna gli autobus FlixBus fermano presso la fermata in Viale Europa (Pala de Andrè) che sarà collegata per tutta l’estate con circa 30 città. A Milano Marittima e a Cervia, la fermata FlixBus si trova, rispettivamente, in Viale Anello del Pino e in Via Pinarella 400. La città dei mosaici potrà beneficiare innanzitutto di nuovi arrivi da grandi città italiane a breve raggio come Ancona e Padova, dove la frequenza delle corse viene aumentata da cinque a sette alla settimana, o sul medio e lungo raggio, come Milano, Torino, Roma e Napoli, collegate con corse giornaliere e anche in notturna, per permettere a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

Vengono potenziati i collegamenti anche col resto del territorio: fra i principali si possono citare quelli attivi da Milano, Torino e Napoli verso Milano Marittima, fino a sette a settimana, o da Perugia e Verona verso Cervia, finalizzati a servire con ancora più corse le località balneari del territorio per la stagione estiva. Anche il parco divertimenti di Mirabilandia sarà collegato con città come Roma e Treviso.