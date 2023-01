Ripartono i corsi di formazione per alimentaristi organizzati dall’Ausl Romagna . Nel mese di gennaio il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna ha pubblicato le date dei corsi di formazione per alimentaristi, che saranno erogati sia in modalità webinar che in presenza. I corsi sono aperti a tutti i residenti in Romagna. Per partecipare ai corsi è necessaria la prenotazione. Gli utenti interessati potranno collegarsi all'indirizzo https://booking.auslromagna.it. L’utente potrà scegliere la data e la modalità di svolgimento del corso e, per i corsi in presenza, sarà possibile scegliere la sede nella quale si vuole svolgere il corso. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna eroga esclusivamente il corso base di formazione per coloro che non sono mai stati in possesso dell'attestato di formazione per alimentaristi (conseguito presso Ausl o altre strutture autorizzate).