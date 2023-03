Corsi Ausl per operatori del settore alimentare che trattano prodotti per celiaci

E' necessaria una formazione specifica per gli operatori del settore alimentare (Osa) che lavorano con alimenti destinati ai celiaci, ai sensi della Determina regionale n. 3642/2018. Sono coinvolti i seguenti settori: ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense aziendali, mense ospedaliere, case di cura e di riposo ecc.); ristorazione commerciale (bar, ristoranti, pizzerie e affini, aziende agrituristiche); produzione artigianale (gastronomie, rosticcerie, gelaterie, laboratori artigianali ecc...).

Dal mese di maggio 2023, per l’ambito territoriale di Ravenna, cambiano le modalità d’iscrizione ai corsi, la cui prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente collegandosi questo indirizzo: https://booking.auslromagna.it. I corsi sono gratuiti e in presenza, e l’utente potrà scegliere la data in cui iscriversi (è possibile iscriversi a partire dal 30esimo giorno precedente l’erogazione del corso).