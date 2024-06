Corsi di disegno, fotografia, scultura, sartoria: aperte le iscrizioni alla scuola d'arte di Bagnacavallo

Sono aperte le iscrizioni ai corsi, i laboratori e i workshop della scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2024/2025. Gestita dall’associazione Labart, la scuola proporrà – a partire da ottobre – le seguenti materie per adulti: disegno, pittura, incisione, ceramica, scultura, sartoria, legatoria, fotografia, trencadís e storia dell’arte. Queste invece le materie pensate per i più giovani: disegno, pittura, modellato e fumetto.

"Si è appena concluso il primo anno scolastico per la nuova gestione della scuola Ramenghi a cura dell’associazione Labart e siamo già proiettati verso quello che verrà – commenta il direttore del Museo Civico delle Cappuccine Davide Caroli –. In stretta sinergia con il nostro polo culturale, in questo anno grazie all’associazione Labart si sono consolidati insegnamenti storici della Ramenghi come quelli di pittura, ceramica, incisione e disegno e sono state introdotte numerose novità, come ad esempio i corsi di fotografia, acquerello e legatoria. Sono stati quasi duecento gli iscritti ai vari corsi e hanno dimostrato passione, entusiasmo e apprezzamento per gli insegnamenti proposti. È perciò su questa linea che intendiamo proseguire per consolidare sempre di più la nostra scuola come luogo dove coltivare la creatività e la passione per l’arte in tutte le sue forme".

Un open day è in programma il 28 settembre, in occasione della Festa di San Michele. Per iscriversi ai corsi è necessario compilare la domanda presente sul sito www.labartravenna.com. La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9.