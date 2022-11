Corsi di formazione per diventare tecnici specializzati in transizione energetica ed ecologica

Sono state riaperte, fino al 21 novembre, le iscrizioni ai corsi di formazione superiore della Fondazione Its Tec. In particolare i corsi che si tengono a Ravenna sono: TS Red - Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili; TS Green - Tecnico superiore per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, esperto nella gestione sostenibile di scarti, sottoprodotti, materie prime secondarie e recupero di energia. Si tratta di corsi biennali post diploma aperti anche a chi vuole acquisire nuove competenze e inserirsi nelle dinamiche della transizione energetica ed ecologica.

In un momento in cui la transizione energetica sta rallentando per via dei problemi legati all’approvvigionamento e ai costi dell’energia e il comparto dell’economia circolare deve affrontare problemi sempre più visibili e impellenti, le aziende si trovano a fronteggiare un duplice problema: l’aumento spropositato dei costi di gas ed energia da un lato, e la mancanza di figure che possano migliorare i processi produttivi dall’altro.

I corsi altamente professionalizzanti della Fondazione Its Tec formano queste figure richieste dalle imprese e forniscono gli strumenti adeguati per gestire la contingenza di momenti come questo e per pianificare azioni e strategie in grado di sviluppare interventi di sostenibilità ambientale. Con questi corsi i ragazzi acquisiscono una formazione direttamente spendibile nel mondo del lavoro perché a diretto contatto con le imprese di settore e si garantiscono un futuro lavorativo stimolante e proficuo.

Il corso 'Green' per diventare “Tecnico superiore per l’economia circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti per il recupero di materia ed energia”, è finalizzato a creare figure professionali in grado di realizzare strategie per produrre energia attraverso il recupero della materia prima riducendo l’impatto ambientale nelle produzioni aziendali. Il corso 'Red' riguarda la formazione come “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili”, una professione che consente di pianificare interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell’energia attraverso l’analisi dei consumi aziendali e l’ausilio di strumenti tecnologici, tema quanto mai attuale al momento.

Una volta chiuse le iscrizioni, inizieranno le selezioni e successivamente verrà stilata una graduatoria. L’ammissione ai corsi sarà riservata ai candidati che saranno ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice. L’attività didattica, suddivisa in quattro semestri, avrà inizio nel mese di novembre 2022 e si concluderà a luglio 2024. La caratteristica più rilevante dei corsi è la partecipazione attiva delle aziende nella progettazione didattica, nella docenza e nella realizzazione di project work oltre all’accoglienza dei corsisti per periodi prolungati di tirocinio. Collaborano alla realizzazione dei percorsi le aziende socie della Fondazione e altre realtà di impresa che operano in modo sistematico con la Fondazione. La durata dei percorsi è pari a 2000 ore, di cui 800 ore di attività di stage in aziende/studi professionali del settore di riferimento al fine di favorire l’acquisizione delle competenze previste in esito attraverso l’esperienza in impresa e per favorire l’occupazione degli allievi al termine. L'orario giornaliero, sia per l'attività di aula che per quella di azienda, è indicativamente di 6/8 ore. I corsi prevedono una quota di partecipazione di 200 euro per l’intero biennio.