Corsi di formazione, un nuovo doposcuola e colloqui di sostegno: i progetti dell'associazione

Non si ferma l’attività di volontariato sul territorio di Auxilia Onlus. La coordinatrice dei progetti dell’associazione, Elena Alessandrini spiega: "Stiamo attivando un percorso formativo rivolto agli educatori del centro giovanile "Centro Paradiso" del comune di Russi in collaborazione con la nostra associazione. Si tratta di 4 incontri formativi dedicati a operatori di un centro giovanile i quali hanno espresso la necessità di acquisire maggiori strumenti per la gestione delle situazioni complesse".

Un altro progetto che l'associazione inizierà a breve è “Porte Aperte” per un doposcuola dedicato a bambini in difficoltà: spazio dunque a colloqui di sostegno e accoglienza gratuiti per adolescenti, donne e in genere persone in difficoltà in collaborazione con Linea Rosa e attivazione di un ambulatorio psicologico gratuito per persone in situazione di fragilità. "Aprire il quinto doposcuola per noi è una sfida volta a promuovere il benessere psicologico e didattico degli alunni che frequentano la scuola primaria di Milano Marittima - afferma Alessandrini - Si tratta di un bisogno sempre più in aumento volto a supportare i genitori che lavorano e che quindi non posso svolgere un aiuto pomeridiano nello svolgere i compiti con i loro bimbi e dall'altro attenzionare eventuali problematiche didattiche e dell'apprendimento degli stessi".



In partenza anche un doposcuola nella frazione di Carraie/San Pietro in Campiano. A supporto dell'attività dei doposcuola, l’équipe multidisciplinare di cui l'associazione dispone è composta da psicologi, neuropsichiatri infantili e svolgerà colloqui individuali con tutti i bambini per personalizzare l'intervento didattico ed educativo con particolare attenzione a eventuali disturbi dell'apprendimento (DSA) e apprendimento della lingua italiana per stranieri. Il doposcuola è in rete con gli altri doposcuola che l'associazione ha in essere a Cervia, Tagliata, Savio di Ravenna e Milano Marittima.