Corsi di italiano per stranieri a Bagnacavallo, consegnate le attestazioni

Lunedì presso la scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo, all’inizio delle lezioni dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri, sono state consegnate le certificazioni di competenza linguistica di Livello A2 e le attestazioni di frequenza alle allieve e agli allievi dello scorso anno scolastico 2020/2021. Accanto al professor Piero Tamburini, ha portato il saluto e il sostegno del Comune di Bagnacavallo, complimentandosi con tutti gli allievi, la vicesindaca e assessora alle Politiche educative Ada Sangiorgi, la quale ha sottolineato l’importanza corsi di questo tipo, "perché il valore e la sostanza della libertà si fondano sul bene comune della conoscenza".

I corsi, gratuiti, suddivisi in tre gruppi-classi per livelli iniziale, di base e avanzato, proseguono nel pieno rispetto delle normative anti-Covid tutti i lunedì e i mercoledì con inizio alle 19 fino al 22 dicembre e, dopo le vacanze natalizie, riprenderanno il 10 gennaio 2022. Organizzano il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna e l’associazione Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti.