Corsi di lingua italiana e cultura civica: una lezione speciale nell'oasi naturalistica

Nell’ambito dei corsi di lingua italiana e cultura civica a Bagnacavallo, mercoledì 13 aprile si è svolta una lezione speciale nell’oasi Podere Pantaleone, con una visita guidata nei punti di maggior interesse naturalistico dell’area di riequilibrio ecologico. Hanno partecipato circa quaranta allievi e allieve, alcune delle quali giunte dall'Ucraina alcune settimane fa.

I corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri sono organizzati a Bagnacavallo dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna e dall’associazione Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti. Si svolgono presso la scuola media.