Violenza di genere e prevenzione: un corso con psicologi e psicoterapeuti su "I sentimenti degli uomini"

Sei incontri pubblici l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei sentimenti tra i generi e diminuire i conflitti. Da lunedì 8 maggio, alle 20.45, prende il via a Ravenna il corso "I sentimenti degli uomini", nell'ambito della campagna "Io mi sento", organizzata dall'associazione di promozione sociale "Psicologia Urbana e Creativa". Sei appuntamenti, nell'arco di un mese, che saranno ospitati nella sede di CittAttiva, in via Carducci. Gli altri incontri si terranno, alla stessa ora, il 15, il 22 e il 29 maggio e il 5 e il 12 giugno.



Il corso è realizzato con la partecipazione dell'assessorato alle Politiche e cultura di Genere e Decentramento del Comune di Ravenna e con il contributo dei Piani di Zona della Regione. A condurlo sono Giancarla Tisselli, Luca Farneti, Michele Piga, Daniele Righini e Silvia Menghi, psicologi e psicoterapeuti dell’associazione di Promozione Sociale Psicologia Urbana e Creativa.





Gli incontri, spiegano gli organizzatori, "sono rivolti agli uomini che desiderano imparare a gestire la rabbia e comprendere le proprie emozioni, esprimere i sentimenti e sviluppare la capacità di empatizzare con lo stato d’animo dell'altro". Indagare le proprie emozioni e saper spiegare con le parole il proprio sentito, attraverso tecniche non conflittuali come la comunicazione empatica e l’assertività, permette di esprimere i bisogni in modi più efficaci e rispettosi". Il corso segue modalità sperimentate nei Paesi del nord Europa e degli Stati Uniti. Per informazioni scrivere a psicologiaurbanaecreativaaps@gmail.com.