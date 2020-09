Corso di primo soccorso pediatrico: come disistruire le vie aeree

Per domenica 13 settembre l'associazione di Russi 'Connessioni', in collaborazione con la Pubblica Assistenza Città di Russi e il Patrocinio dei Comuni di Ravenna e di Russi, ha programmato il secondo appuntamento con il corso informativo a numero chiuso di primo soccorso pediatrico, "La disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante". L'incontro si terrà domenica 13 settembre dalle ore 15:30 alle 18:00 in uno spazio allestito nel parco di Villa Bonarella in via Palazza n.7 a Russi.

