Al via il corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri

A Cotignola inizierà lunedì 14 novembre un corso gratuito di lingua italiana rivolto a cittadini stranieri, organizzato dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Lugo, in collaborazione con il Comune di Cotignola e la parrocchia di Santo Stefano e grazie all’utilizzo di fondi Fami. Il corso è per principianti e si svolge nelle serate di lunedì e giovedì dalle 19 alle 21.30 nei locali della parrocchia, in via Rossini 48/B. È ancora possibile iscriversi contattando l’Urp (in piazza Vittorio Emanuele II, secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il giovedì anche dalle 15 alle 17), telefono 0545 908871, mail urp@comune.cotignola.ra.it.