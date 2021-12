Un corso gratuito per diventare oss: aperte le iscrizioni

Sta per partire il corso gratuito per l’ottenimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) in provincia di Ravenna. È un progetto della cooperativa sociale Asscor (aderente al Consorzio Solco Ravenna), realizzato dall’agenzia per il lavoro Umana. Il corso è finalizzato all’inserimento lavorativo dei partecipanti, in particolar modo in strutture sanitarie del territorio gestite da Asscor.

Il percorso sarà realizzato in collaborazione con un ente di formazione accreditato in Regione Emilia-Romagna, per cui sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario con valore su tutto il territorio nazionale, previo superamento di esame finale. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in una fascia oraria 8.00-18.00 in modalità mista, sia online che in presenza. Lo stage è previsto in strutture socio assistenziali e sanitarie del territorio. La frequenza è obbligatoria, il corso sarà di 1000 ore.

Per poter essere ammessi al corso occorre essere maggiorenni, avere residenza o domicilio in Emilia-Romagna ed essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o titolo di studio estero equivalente. Per le persone straniere è richiesto un permesso di soggiorno in corso di validità; un titolo di studio tradotto e giurato; la conoscenza base della lingua italiana. È previsto un open day online per ottenere maggiori informazioni sul corso e sulle prospettive occupazionali che offre nella giornata del 16 dicembre (ore 10). Per candidarsi o ricevere i link di partecipazione agli open day: www.umana.it/corso-oss.