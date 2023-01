Parte un corso professionale per dj: 8 lezioni e un open stage finale

Parte l'adesione al corso da dj professional che si terrà per otto sabati, dalle 15.30 alle 17.30 circa presso Artistation a Faenza a cura del MEI a partire da sabato 25 febbraio. Coordina il corso Dj Max Monti, noto a livello internazionale per il successo in tutte le discoteche di Gam Gam, con il supporto di Giordano Sangiorgi, patron del Mei e di Mattia Lucatini, titolare di Artistation. Si parte sabato 25 febbraio e si conclude sabato 16 aprile, per un totale di otto lezioni di 2 ore ciascuna, con un open day stage finale aperto al pubblico che si svolgerà entro fine aprile, e con l'ingresso come stage in club e discoteche qualificate del territorio. Al corso si aggiungono alcuni elementi fondamentali sul tema dei diritti e un breve cenno finale sul ruolo del dj producer. Il corso è studiato per chi vuole diventare un professionista della consoll e prevede lezioni collettive teorico/pratiche in aula attrezzata. Il programma prevede lo studio