Corteo in centro, giovani contro abusi e repressione: "Rompiamo il silenzio nella città vetrina"

Tanti giovani (ma non solo) si sono radunati oggi pomeriggio in centro per dare vita a un corteo lungo le strade della città. Fulcro della manifestazione era Piazza San Francesco. Un luogo non casuale, perché lì, a pochi passi dalla basilica francescana e dalla Tomba di Dante si era verificato un caso che ha diviso la città di Ravenna. In seguito a una segnalazione che lamentava di musica ad alto volume nella piazza, era arrivato l'intervento della Polizia Locale di Ravenna. Quello che doveva concludersi con il sequestro di un amplificatore portatile, sarebbe però degenerato in una colluttazione e nella denuncia di un giovane per resistenza a pubblico ufficiale.

Un fatto che è stato da subito ritenuto inaccettabile dal collettivo Osa, promotore del corteo di oggi e in passato organizzatore del presidio dell'8 marzo, ma anche da Potere al Popolo che ha fin da subito aderito alla manifestazione di protesta. In centro hanno quindi sfilato molti giovani: sugli striscioni esposti dal collettivo Osa si leggono le scritte "No abusi in divisa, no repressione", e poi ancora "Rompiamo il silenzio nella città vetrina".