Cortometraggi e 'stories' per raccontare il Parco della Vena del Gesso: il concorso

Nell’ambito della nuova via di cammino “Via del Gesso”, che unirà Imola a Faenza attraverso il Parco della Vena del Gesso Romagnola (e che sarà inaugurata a settembre), l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna indice il concorso nazionale per video “Walking park stories - Vena del Gesso video contest”. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola attraverso la narrazione audiovisiva di chi lo frequenta e ne fruisce soprattutto attraverso la pratica escursionistica.

Il concorso è articolato in due categorie: categoria Cortometraggi della durata di tre minuti e categoria Stories della durata di un minuto. Per partecipare è necessario scaricare il regolamento e la modulistica nella sezione “News e Comunicati” del sito web di Parchi Romagna. E’ possibile iscriversi fino alle ore 24.00 di domenica 29 agosto. Per iscriversi (e per le info) è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica walkingparkstories@gmail.com tutta la documentazione richiesta dal regolamento.

Durante l’evento conclusivo Walking park stories festival, che si terrà sabato 11 settembre presso il Parco della Vena del Gesso Romagnola, verranno proclamati e premiati i primi tre cortometraggi e la prima storia. I premi consistono in soggiorni presso esclusivi agriturismi del Parco, attrezzatura per le riprese video e le attività escursionistiche. Successivamente, tutti i video finalisti saranno caricati sui canali social dell’Ente Parchi Romagna e potranno essere diffusi e valorizzati attraverso tutti i canali online e offline dell’Ente, inclusi eventi, fiere e convegni, quali strumento di diffusione, di conoscenza e di valorizzazione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.